Bando assunzione 100 operatori ecologici, Giuseppe Lombardo (MSBC): “il consigliere Gioveni crea inutili allarmismi, anche i borsisti potranno partecipare”

“LIMITE DI ETA' PER NECESSITA', VISTO ALTO TASSO ANZIANITA' PERSONALE IN AZIENDA E LAVORO SOPRATTUTTO MANUALE”

“Voler intervenire a tutti i costi su qualsiasi argomento senza prima informarsi, rischia di creare inutili allarmismi e non dare informazioni corrette”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo rispondendo alla richiesta del consigliere comunale Libero Gioveni di rivedere alcuni parametri per il bando di assunzione di 100 operatori ecologici. Gioveni ha chiesto di portare il limite di età a 55 anni e di eliminare la clausola di impossibilità di partecipazione al bando per persone già dipendenti della Messinaservizi. Quest’ultima clausola secondo il consigliere danneggerebbe i borsisti attualmente impegnati con la partecipata.

“Gioveni – prosegue Lombardo –lancia un messaggio destabilizzante perché i borsisti, che stanno facendo un lavoro eccellente per essere alla prima esperienza e sono in gran parte dei giovani, non sono dipendenti di Messinaservizi Bene Comune, basta leggere le carte dove è evidenziato che non si instaura nessun rapporto di lavoro dipendente con il Comune e con Messinaservizi”.

Quindi anche i borsisti se vorranno potranno partecipare” Per quel che riguarda la questione relativa al limite di età previsto a 40 anni, ci teniamo a precisare che è una scelta aziendale, visto l’alto tasso di anzianità del personale dipendente. Inoltre, in prospettiva del servizio porta a porta, che sarà soprattutto manuale, abbiamo ritenuto opportuno scegliere risorse umane giovani che possano garantire determinati standard. Siamo molto soddisfatti che proprio oggi sia stato pubblicato al Centro dell’impiego di Messina il bando per l’assunzione di questi 100 operatori ecologici, perché si tratta di una scelta strategica di questo managment che risponde alla nostra necessità di assumere personale per determinati servizi; e siamo sicuri, che con l’arrivo anche dei nuovi mezzi e macchine, riusciremo a fornire ai cittadini un servizio sempre più efficiente. Quindi basta con le sterili polemiche, lavoriamo tutti insieme per dare maggiore decoro alla città”.