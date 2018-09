Bando sprint, emesso dal sindaco di Messina Cateno De Luca

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, VOLTE ALLA NOMINA IN SENO ALLA NUOVA AGENZIA RISME, CHE VERRA' COSTITUITA DOMANI TRAMITE ROGITO NOTARILE

Cateno De Luca, sindaco di Messina, dopo avere ottenuto l’approvazione dell’Arisme nelle prime ore di ieri, allorquando il Consiglio Comunale alle ore 00.37 ha votato favorevolmente la delibera per poter costituire questo nuovo soggetto avente le caratteristiche di Ente Pubblico non Economico brucia i tempi.

Sempre nella giornata del 5 settembre infatti, De Luca ha pubblicato il bando che prevede i criteri di nomina in seno a questa nuova partecipata comunale, con una scaenza lampo… quella di domani.

Ecco cosa ha scritto su Facebook il primo cittadino, per annunciare l’adozione di questo provvedimento: ” venerdì 7 settembre ore 12:00 scadono i termini per l’acquisizione dei curricula per gli organi sociali della costituenda Agenzia. Venerdì 7 settembre pomeriggio sarà costituita l’Agenzia presso un notaio. Versione integrale su Albo Comunale”.

Precisiamo, che è possibile recarsi all’Urp di Palazzo Zanca sito al piano terra del Municipio, entrando a destra di fronte il Corpo di Guardia dei vigili Urbani, per poter presentare la propria candidatura e farla protocollare dagli addetti.