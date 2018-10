Barcellona P.G.(ME): i Carabinieri arrestano un uomo per associazione mafiosa. Deve scontare 7 anni e 8 mesi di reclusione.

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Barcellona P.G. hanno arrestato il 26enne barcellonese V. N. A., in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo deve scontare 7 anni e 8 mesi di reclusione poiché è stato condannato, in via definitiva, per il reato di associazione mafiosa, per fatti commessi a Barcellona e Comuni limitrofi tra il 2011 ed il 2012 a seguito dell’indagine denominata “Mustra”, condotta del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le investigazioni avevano permesso di raccogliere gravi indizi in ordine alla sua appartenenza alla fazione più ortodossa della consorteria mafiosa, operante in Barcellona Pozzo di Gotto e sulla fascia tirrenica della provincia di Messina. Le indagini avevano, inoltre, permesso di fare luce su diversi episodi estorsivi, gravi atti intimidatori e diversi danneggiamenti ai danni di imprenditori locali, commessi, con l’aggravante del metodo mafioso, negli anni 2011 ed il 2012, dall’odierno arrestato in concorso con altri affiliati.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale Madia di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’A.G..