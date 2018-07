Barcellona P.G. (ME): termina la fuga, di un ricercato per droga

E’ terminata ieri mattina la fuga del ricercato originario di Barcellona Pozzo di Gotto, 25 anni, sulle cui tracce la Polizia di Stato era ormai da mesi. E’ stato arrestato sull’isola di Tenerife, Canarie, su esatta indicazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto dalla Polizia spagnola, dopo un lungo e capillare lavoro d’indagine diretto dal procuratore Capo della Procura della Repubblica di Barcellona P.G., dott. Emanuele Crescenti e dal sostituto procuratore della Repubblica dott. Matteo De Micheli.

Il venticinquenne si era dato alla macchia lo scorso ottobre quando, a bordo di una Fiat Panda, insieme ad un complice, era stato individuato durante un posto di controllo nei pressi dello svincolo autostradale A20 di Barcellona Pozzo di Gotto dagli agenti del locale Commissariato. I due provarono a seminare i poliziotti e, dopo un lungo inseguimento, andarono a sbattere contro un muro. Il complice, 30 anni, di Barcellona P.G., fu arrestato, il venticinquenne riuscì a dileguarsi.

Trasportavano una grossa scatola contenente 10 kg e 200 grammi di sostanza stupefacente. A partire da quel momento, i poliziotti del Commissariato di Barcellona P.G., coordinati dal procuratore Capo della Procura della Repubblica di quel centro, dott. Emanuele Crescenti e in collaborazione con il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno dato il via ad un’attività di indagine che, passo dopo passo, ha permesso di ricostruire ogni singolo spostamento del ricercato, da Catania sino in Spagna, in un primo momento a Barcellona e successivamente a Santa Cruz di Tenerife.

L’attività di monitoraggio attivata dai poliziotti del Commissariato insieme al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ha portato all’esatta ubicazione dell’uomo, ai contatti telefonici, persino all’attività lavorativa svolta sull’isola. Tracciato anche l’ultimo trasferimento in un’altra località dell’isola, è scattata l’esecuzione del mandato di arresto europeo su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott. Matteo De Micheli. L’uomo dovrà rispondere del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.