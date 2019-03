Barcellona Pozzo di Gotto (ME): i carabinieri di Castroreale, hanno arrestato due persone

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Castroreale hanno arrestato, in flagranza di reato, S.F., 36enne e L.S.S., 19enne, entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto, per furto aggravato in concorso. I militari dell’Arma di Castroreale, nel corso di un servizio di controllo del territorio, a seguito della segnalazione del proprietario di un agrumeto che aveva notato di intrusi nel suo terreno, hanno sorpreso i due uomini, introdottisi nel fondo agricolo tagliando la recinzione che delimita la proprietà privata servendosi di una cesoia, mentre erano intenti a sottrarre gli agrumi.

I carabinieri li hanno bloccati, constatando che avevano già raccolto e caricato su un autovettura 12 sacchi di limoni, per un peso complessivo di oltre 300 Kg e li hanno arrestati in flagranza per il reato di furto aggravato. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, d.ssa Federica Paiola, gli arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.