Barcellona Pozzo di Gotto (ME): “Una iniziativa politica, è stata proposta e realizzata da un gruppo coeso e solido della Lega”

“Una iniziativa politica proposta e realizzata da un gruppo coeso e solido della Lega di Barcellona e provincia che, sabato 27 luglio e giovedì 1 agosto ha deciso di affrontare da vicino la delicata vicenda legata ai fatti di Bibbiano”. A parlare il referente della Lega Barcellona P.G. Santi Lepro insieme al capogruppo del consiglio comunale di Messina prof. Placido Bramanti e ad un il gruppo di giovani leghisti della provincia che si sono incontrati per un solo obbiettivo, aprire una commissione d’inchiesta per i fatti di Bibbiano.

Santi Lepro: “oltre alle decine di petizioni online e pagine social su Bibbiano noi come gruppo della Lega in provincia di Messina abbiamo voluto dare il nostro piccolo ma concreto contributo per far sì che fatti come questo non accadono più.” Placido Bramanti: “Un iniziativa bella e sentita che fa crescere sempre più la realtà nella provincia di Messina. Spero di andare di persona insieme a Santi Lepro nella cittadina Emiliana prima come cittadino italiano per portare solo la nostra solidarietà a quelle famiglie distrutte e secondo come medico, perché fare soldi sulle spalle dei bambini, maltrattandoli e umiliando i loro genitori con false accuse di sevizie, è semplicemente schifoso”.