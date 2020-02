Beccato per l’ennesima volta, mentre scaricava rifiuti nel torrente Bisconte: “Perché siamo così luridi ed incorreggibili?”. Lo ha scritto oggi, in un pos su Facebook, il primo cittadino di Messina Cateno De Luca.

De Luca, ha aggiunto: “ieri Intervento in prima mattinata della squadra Tutela Spiagge e Torrenti della Polizia Municipale, fortemente voluta dal Sindaco e dall’assessore Dafne Musolino, al fine di contrastare l’abbandono di rifiuti nei torrenti cittadini e negli arenili e ogni forma di inquinamento ambientale, coordinata dall’ispettore Giacomo Visalli e diretta dal comandante Vicario Giovanni Giardina. Il personale operante, appostato nella località, già da tempo attenzionata, alle prime ore dell’alba ha intercettato un autocarro carico di materiale da demolizione pronto per essere scaricato in zona Bisconte. Il conducente, in precedenza denunciato per lo stesso reato, ed il passeggero, proprietario del veicolo, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per la violazione dell’art. 256 D.lgv 152/06 in quanto privi di qualsiasi autorizzazione al trasporto e smaltimento dei rifiuti. Ulteriori accertamenti sono in corso sul veicolo, ritenuto dagli agenti operanti di probabile provenienza illecita. Il conducente è stato inoltre verbalizzato perché alla guida di veicolo con patente scaduta art. 126 CDS, sprovvisto di copertura assicurativa art. 193 CDS, e di revisione periodica art. 80 CDS”.