Bilancio dei componenti della Polfer…, sui controlli in Sicilia

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato in tutta la Sicilia 6 persone, tra cui 3 minori, hanno rintracciato 2 ragazzi allontanatasi volontariamente dai luoghi in cui erano ospitati, hanno elevato 6 sanzioni amministrative e hanno ispezionato 23 veicoli. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria della Sicilia negli ultimi 10 giorni. 3.227 le persone controllate dalle 537 pattuglie impiegate in tutta la regione, di cui 350 in stazione, 54 i servizi di pattugliamento a bordo di 105 treni e 133 lungo le linee ferroviarie, nonché nell’operazione “Oro Rosso” dedicata al contrasto dei fenomeno dei furti di rame.

In particolare, ad Agrigento gli operatori della Polfer hanno rintracciato un sedicenne somalo allontanatosi arbitrariamente da una comunità per disabili psichici cui era affidato e a Palermo, un diciassettenne che era intenzionato a raggiungere Milano dopo essersi allontanato dalla casa del nonno cui era affidato. Sempre a Palermo, due minori sono stati denunciati per danneggiamento, tentato furto ed interruzione di pubblico servizio.