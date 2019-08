Blitz mattutino odierno del sindaco Cateno De Luca, che lo aveva annunciato già ieri sera con una tempistica diversa dal solito, pubblicando il suo programma giornaliero per la giornata seguente già al termine della serata.

E questa mattina alle 07.15 come da programma, De Luca, con uomini e mezzi (della Polizia Municipale), coadiuvato dall’assessora Dafne Musolino e dal vicesindaco Salvatore Mondello si è recato a distanza di due giorni sul luogo del misfatto, quel viale Europa che come lui ha detto martedì scorso in un video è stata sempre una zona intoccabile, nella quale in verità il 6 agosto non era presente perchè per altri impegni ben più gravosi era a Palermo alla Regione siciliana.

Tutti, hanno verificato la regolarità delle licenze degli ambulanti presenti sull’importante arteria stradale. Sono stati sequestrati alcuni mezzi sprovvisti di copertura assicurativa, ma in questa circostanza pare che si sia riscontrata una maggiore collaborazione da parte dei venditori i quali sono propensi a regolarizzare le proprie posizioni, perseguendo azioni che possano mettere fine agli snervanti contenziosi.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.