Blitz mercati Sant’Orsola e VASCONE: “disposta la chiusura dal 21 al 28 luglio per interventi di manutenzione e sanificazione indifferibili ed urgenti”, lo ha scritto ieri in un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca dopo una visita nelle due strutture.

Ha continuato così il primo cittadino peloritano: “i mercatali non possono pensare di creare un porcile ogni giorno… apprezzo la pulizia dei pochi ma condanno la prepotenza dei molti! Perché si rifiutano ad avviare la raccolta differenziata? Per ogni mercato rionale spendiamo oltre cento mila euro annui di servizi e ne incassiamo appena un terzo perché ognuno di loro paga, in base al metraggio, da 500 a 1.000 euro l’anno (abbiano scovato oltre il 50% di morosi da oltre cinque anni). Non sono valse a nulla le numerose riunioni e tavoli di confronto”.

E De Luca, ha concluso in tal modo: “ora basta! Noi ci faremo carico immediatamente di ripristinare le condizioni minime di vivibilità ma i mercatali devono garantire le condizioni minime di legalità. Per chi non rispetterà le regole sarà disposta la chiusura periodica dell’attività. Ovvio che io non ho paura di qualcuno che intende fare il vappo”!