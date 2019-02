Blitz notturno, dei vigili urbani di Messina, in via Catania

La notte scorsa, alcuni degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Messina, hanno effettuato un blitz in via Catania nei pressi di villa Dante. Sul marciapiedi circostante il Cimitero, le forze dell’ordine hanno provveduto ad asportare le bancarelle presenti nella zona, lasciate da anni sul luogo da commercianti abusivi.

Stamane, gli esercenti proprietari del materiale sottratto, hanno avuto due sgradite sorprese al loro arrivo, la prima quella di non avere trovato l’occorrente per la loro attività, la seconda quella della presenza degli agenti e dell’assessora al Commercio della Giunta De Luca, avvocato Dafne Musolino. Le Autorità, hanno chiarito ai presenti, che per rientrare in possesso dei loro averi devono regolarizzare la propria posizione e successivamente potranno essere allocati dove non creeranno intralcio alla circolazione pedonale ed alla viabilità.