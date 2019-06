LA GRANATA E' STATA FATTA BRILLARE, IN UNA CAVA DI SANTO STEFANO MEDIO

Bomba Day a Messina: dopo le ore 14, vi è stata l’esplosione dell’ordigno della 2^ guerra mondiale ritrovato in un cantiere di via Don Blasco.

La granata è stata fatta brillare, come era previsto nelle operazioni messe a punto nei giorni scorsi, in una cava sita a Santo Stefano nella zona Sud della Città dello Stretto. Le fasi dell’attività sono contenute nel video di… “www.messinaindiretta.it”, che segue in basso.