Bonificata da Messinaservizi Bene Comune, la strada statale 113 da Ortoliuzzo a Marmora

GIUSEPPE LOMBARDO (MSBC): "NON HO VISTO IL CONSIGLIERE BIANCUZZO CHE DOVEVA ESSERE PRESENTE, ORA I CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE CI AIUTINO A SEGNALARE GLI INCIVILI PER EVITARE ULTERIORI BONIFICHE TRA POCHI GIORNI"

A dirlo il presidente di Messinaservizi Giuseppe Lombardo che oggi era presente durante la bonifica della Strada statale 113: “abbiamo eseguito per l’ennesima volta pulizie straordinarie sulla arteria stradale da Ortoiuzzo a Mortelle, e oggi diversi operai di MSBC erano presenti con me sul territorio per bonificare l’area. Mi sembra invece, di non aver visto, forse perché sprovvisto di occhiali o lenti, il consigliere che avevamo invitato ad essere presente con noi per riferirci di presenza delle problematiche della zona”.

Prosegue Lombardo: “Invitiamo nuovamente i consiglieri di Circoscrizione a denunciare i cittadini incivili che già da oggi pomeriggio potrebbero di nuovo abbandonare in strada materiale ingombrante o spazzatura, provocando sempre gli stessi, d’altronde problemi. Segnalare dopo quello che è evidente a tutti non serve a molto, si deve lavorare per la prevenzione. Da oggi comunque su nostra richiesta i vigili urbani intensificheranno i controlli sul territorio elevando multe ai residenti che non rispettano le norme. Il nostro auspicio è che i consiglieri di Circoscrizione, possano contribuire a segnalare gli incivili che portano avanti questi comportamenti, diventando vere ‘sentinelle’ del territorio e aiutando anche la Messinaservizi nell’adempimento dei propri compiti istituzionali. Soprattutto per evitare di dover fare l’ennesima bonifica dopo qualche giorno perché alcuni cittadini indisturbati pensano che la strada sia una discarica pubblica”.