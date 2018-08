Bruno Mancuso (sindaco di Sant’Agata di Militello): “Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi”

Bruno Mancuso, sindaco di Sant’Agata di Militello in Provincia di Messina, avendo appreso di un grave lutto ha scritto ieri: “sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Stessa sorte è toccata al fidanzato che era in macchina con Lei. A nome di tutta la comunità santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti. Sospendiamo in segno di lutto tutte le manifestazioni dell’estate santagatese fino a giorno 20 agosto”.