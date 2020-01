A CHIEDERSELO OGGI IN UNA NOTA SU FACEBOOK, E' FRANCESCO CARBONE, IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GOVERNO DEL POPOLO COSTITUITA IN PROVINCIA DI PALERMO

“Buongiorno…, abbiamo iniziato a inviare via e-mail la Denuncia contro il Ministro Bonafede ed il Presidente del Consiglio Conte a tutti i Parlamentari per attivarsi con la Mozione di Sfiducia e altro… chi si attiverà”? A chiederselo è Francesco Carbone responsabile di una Associazione di Promozione Sociale costituitasi in Provincia di Palermo.

Carbone continua cosi: “ecco la denuncia presentata contro il Ministro Alfonso Bonafede e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dove potete leggere il testo integralmente”.

“Qui di seguito il Testo della lettera inviata via e-mail a tutti i Parlamentari Italiani”.

On.Le Parlamentare L’Associazione -GOVERNO DEL POPOLO- APS, C.F. 97337080820, registrata presso l’Agenzia delle Entrate UT di Palermo in data 25/07/2018, in persona del Suo Presidente Sig. Francesco CARBONE, avendo presentato formale denuncia contro il Ministro di Grazia e Giustizia, Avv. Alfonso Bonafede, e contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, Avv. Giuseppe Conte, per quanto commesso nell’esercizio delle Loro funzioni, contravvenendo al giuramento -di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione-, CHIEDE:

“a tutti i Parlamentari di promuovere mozioni di sfiducia per le immediate dimissioni ex artt. 94 Cost. e 115 del regolamento delle Camere (previa sottoscrizione da parte di almeno un decimo dei componenti della camera, discussione dopo almeno tre giorni dalla presentazione con voto nominale) del Ministro di Grazia e Giustizia, Avv. Alfonso Bonafede, e del Presidente del Consiglio dei Ministri, Avv. Giuseppe Conte, per la responsabilità che li lega agli atti dei loro dicasteri (cfr. denuncia querela allegata), come già disposto dalla sentenza n. 7 della Corte Costituzionale del 1997, essendo necessario non procrastinare oltre la grave violazione degli obblighi istituzionali e dell’art. 54 Cost., che detta -i cittadini a cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore- nell’interesse dei cittadini Italiani”.