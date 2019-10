“Buongiorno, oggi inizia un vero processo, questa volta con documenti in mano dopo avere effettuato l’arresto (link nella descrizione)”. Scrive così in un post su Facebook il presidente dell’Aps Governo del Popolo (un sodalizio associativo della Provincia di Palermo), Francesco Carbone spiegando la sua azione odierna.

Carbone, specifica: “ecco il link… http://www.zonedombratv.it/arrestero-un-giudice-in-flagran…/. Sperando che si presenti e non si metta in malattia il gup Ubaldo Perrotta. Trovate in ordine sul mio profilo denunce, verbali d’udienza falsi, incontri con pm, procuratori generali, onorevoli, telefonate alla DNA, inerenti la vicenda in questione riguardante il -Sistema Tribunale di Salerno come #Bibbiano-“.