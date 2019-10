Buongiorno: “Vi comunico che giorno 24 ottobre, in base all’articolo 383 del C.p.p., procederò all’arresto in flagranza di reato del gup Perrotta”

La Redazione del quotidiano #MessinaMagazine pubblica questa nota scritta dal signor Francesco Carbone presidente di una Associazione di promozione sociale sedente a Villabate, precisando che dei contenuti della stessa se ne prende la totale responsabilita’ esentando questo blog.

Ecco il testo inviatoci per la pubblicazione: “in questi giorni sarà diramato il comunicato stampa con le motivazioni, denunce presentate e tutte le registrazioni effettuate a prova del CORPORATIVISMO istituzionale e delle ritorsioni nei confronti di chi ha denunciato un maltrattatore e abusatore di minore protetto dal SISTEMA per essere in intima amicizia con il Procuratore Capo di Salerno Corrado Lembo, essere figlio di una politicante del PD, essere difeso da un avvocato figlio di un politicante arrestato per estorsione e nipote e cugino di due onorevoli di sinistra filo PD”.

Elenco delle registrazioni che saranno allegate al COMUNICATO STAMPA:

1)Udienza Gup Perrotta;

2)incontro con Vicario, Capo di Gabinetto e Dirigente Questura di Salerno;

3)Incontro con PM Sergio Amato Procura Napoli;

4)Incontro con PM Galanti Direzione Distrettuale Antimafia Roma (dove confessa il fatto che è normale che i magistrati si proteggano tra di loro attraverso l’uso criminale del mod 45 e che anche lui ha saputo confidenzialmente da un suo collega Magistrato dopo quasi due anni di essere stato denunciato da una persona da lui imputata);

5)incontro con dott De Siervo facente funzione del Procuratore Generale di Roma;

6)incontro con Procuratore Generale di Salerno Primicerio;

7)incontro con PM Roberto Pennisi della Direzione Nazionale Antimafia Roma e successive vergognose telefonate con le segreterie del Procuratore Nazionale Cafiero De Raho e altri;

8)incontro con il responsabile del CODICE ROSSO della Procura di Napoli Raffaele Falcone Sostituto Procuratore Procura di Napoli su mandato del Procuratore Capo di Napoli;

9)incontro con la segreteria del Procuratore Capo di Napoli

10)incontro con Deputati della Commissione Parlamentare Antimafia e Commissione inchiesta affidi.

11)incontro con ufficiali di Polizia Giudiziaria incaricati dal PM della Procura di Napoli Simone De Roxas.

“E tanti altre ancora…! Visto e considerato che chi deve applicare le leggi e chi deve controllare che le leggi siano applicate assolutamente non vuole intervenire, dimostrando di non essere al servizio dello Stato ovvero dei cittadini ma al servizio del Regime che ci fa credere di vivere in una Repubblica democratica regolamentata dalla Costituzione, leggi e regolamenti, giorno 24 ottobre sarà il cittadino Francesco Carbone Presidente dell’Associazione Governo del Popolo APS ad applicare le leggi procedendo in base all’art 383cpp all’arresto del Gup Perrotta in flagranza di reato appena Gup Ubaldo Perrotta inizierà l’udienza penale presso il Tribunale di Salerno, pur sapendo di continuare a perpetrare il reato di Frode Processuale e Concorso in associazione a delinquere di tipo Mafioso oltre ad aver già commesso il reato di frode processuale, falso ideologico e falso materiale per aver falsificato verbali d’udienza in data 6 giugno 2019 e non solo, sia nella forma che nella sostanza andando a sostituire anche la pagina numero 4 del verbale del 6 giugno 2019, pensando che nessuno avesse registrato l’intera udienza penale”.