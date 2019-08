All’inizio si riteneva che fosse coinvolta in un gesto estremo il suicidio, col passare delle ore invece, pare che la donna trovata senza vita per strada nei pressi della sua abitazione sia vittima di un omicidio stradale, questo è ciò che pensano i carabinieri intervenuti sul posto.

Si tratta, della 72enne Fara Piazza, ritrovata deceduta alle prime ore del mattino di sabato 17 agosto. Il corpo, è stato rinvenuto poco lontano da casa sua in via San Leonardo a Salemi in Provincia di Trapani.