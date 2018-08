Calderone (Forza Italia – ARS): “I comuni, vengono privati di risorse fondamentali”

L’onorevole Tommaso Calderone, del Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, ha riferito attraverso questa nota: “con un emendamento al cosiddetto Decreto Milleproroghe, l’attuale Governo nazionale sta tentando di eliminare risorse stanziate per interventi ammessi a finanziamento dal -Bando Periferie-. Nella sola provincia di Messina, i comuni beneficiari sarebbero privati di almeno 40 milioni di euro. Il danno sarebbe enorme per tutta la comunità messinese, poiché ingiustamente privata di fondi necessari al proprio sviluppo economico e sociale”.

Da qui l’iniziativa promossa dal deputato regionale: “coinvolgere tutti i sindaci dell’area messinese, per attivare un’imponente contestazione, prima dell’approvazione definitiva in Parlamento. Si ricorda che il Decreto Milleproroghe dopo il sì al Senato attende quello alla Camera”.

Continua Calderone: “se necessario mi farò promotore di iniziative che richiedono un deliberato del civico consesso. Inoltre, grazie alla spinta del presidente Micciché, la stessa forma di protesta sarà intrapresa dal Partito in tutta la Regione. Ciò a cui stiamo assistendo è un atto i cui effetti saranno gravosi per i comuni in attesa dei fondi. Il 4 Settembre prossimo, presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, sarà convocata l’ANCI Sicilia. Con una missiva inviata a tutti i sindaci dei comuni del messinese, privati dei finanziamenti previsti dal Bando Periferie, l’onorevole Calderone chiede di unirsi alla sua protesta e deliberare una mozione di sostegno che per quella data sia di contestazione contro l’iniziativa del Governo e del Parlamento”.

Conclude il Parlamentare siciliano: “un taglio di tale entità al Bando periferie per la riqualificazione delle aree più emarginate è una mortificazione per i cittadini e un danno per i comuni in difficoltà, che speravano in preziose risorse per risollevare la china”.

Di seguito tutti i comuni ammessi a finanziamento e i rispettivi importi progettuali: “Alcara Li Fusi (1.617.711,00); Forza D’Agro (338.751,65); Savoca (159,092,45); Falcone (1.000.000,00); San Salvatore di Fitalia (358.265.82); Naso (260.000,00); Barcellona Pozzo di Gotto (1.850.772,00); Basico (1.100,000,00); Frazzano (624.528,00); Tusa (1.100.000,00); Gualtieri Sicaminò (350.000,00); Mandanici (876.136,25); Furci Siculo (750.000,00); Gioiosa Marea (677.723,00); Antillo (130.000,00); Santa Teresa Riva (2.251.558,20); Mongiuffi Melia (1.000.000,00); Torrevova (999.965,50); San Pietro Patti (1.000.000,00); Terme Vigliatore (750.000,00); Limina (999.989,25); Longi (917.323,84); Castel di Lucio (1.440.000,00); Patti (958,000,00); Capo d’Orlando (940.347,05); Letojanni (2.695.000,00); Pace del Mela (980.000,00); San Marco d’Alunzio (1.290.000,00); Monforto San Giorgio (520.000,00); Valdina (679.500,00); Fiumedinisi (2.794.685,00); Librizzi (1.150.000,00); Granti (1.400.000,00); Mistretta (1.990.000,00); Mojo Alcantara (352.389,30); Caprileone (750.000,00); Torregrotta (915.000,00); Castroreale (1.990.000,00)”.