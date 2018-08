Calderone (onorevole – FI): “Sono sceso adesso dalla nave Diciotti, riporto il dato obiettivo”

L’onorevole Tommaso Calderone, deputato all’Ars per Forza Italia, ha scritto in un proprio post su Facebook: “sono sceso adesso dalla nave Diciotti. Riporto il dato obiettivo. Sono circa 150 di cui 11 donne. Sono tutti giovanissimi e tutti magrissimi. Da ieri 140, ormai esausti, hanno deciso di non alimentarsi. 70 hanno la scabbia e altri 5 in fase avanzata. Dormono tutti in terra e all’aperto. Non hanno indumenti di ricambio, neanche intimi e sono da giorni in pochi metri”.

“Ci sono solo 2 bagni mobili. Alle 11 donne, senza ricambio intimo, abbiamo comprato, con il consenso del comandante, mutande e magliette e le abbiamo loro consegnate. A bordo ci sono tre medici volontari, bravi e molto gentili. L’equipaggio serio e cortese. È una situazione che andrebbe al più presto risolta”.

Dimenticavo, ma questa è una percezione soggettiva: “hanno uno sguardo tristissimo che ti squarcia il cuore”.

P. S.: “non scrivete per cortesia -prima gli italiani-, se lo pensate tenetevelo per voi, perché sono appena sceso e non è aria…”.