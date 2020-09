Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto tra il Capitano Dante Aquino, che assumerà un nuovo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Genova, ed il Tenente Francesco Binda.

Nei due anni in cui ha diretto il Reparto, il Capitano Aquino ha conseguito rilevanti risultati sia nel settore di polizia economico – finanziaria che extra-tributario, facendosi apprezzare per la professionalità e le doti umane, ottenendo la stima della cittadinanza; il predetto Ufficiale ha collaborato, in maniera fattiva, con le locali Autorità civili e militari per contribuire alla sicurezza del territorio, con particolare riferimento al contrasto dell’illegalità economico-finanziaria, compito primario delle Fiamme Gialle.

Il testimone adesso passa al Tenente Francesco Binda. L’Ufficiale ha frequentato il 113° corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza per ricoprire come primo incarico quello di Comandante della Sezione operativa presso la Compagnia di Domodossola, dove si è distinto in diverse operazioni di servizio sia su scala nazionale che locale. Il Comandante Provinciale di Messina Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico nel ringraziare il Cap. Aquino Dante per il proficuo lavoro svolto, ha espresso al nuovo Comandante della Tenenza i migliori auguri per il nuovo incarico.