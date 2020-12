Campagna di Natale del Centro Clinico NeMO SUD di Messina: ha preso il via…, un challenge sui social network che coinvolge sostenitori, pazienti e familiari

LA STRUTTURA È PUNTO DI RIFERIMENTO IN SICILIA E CALABRIA, PER MIGLIAIA DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI

Il Centro Clinico NeMO SUD ha come scopo la presa in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari, patologie neurodegenerative come la SLA, la SMA e le distrofie muscolari. Aperto a Messina, presso il padiglione B del Policlinico “G. Martino” nel marzo del 2013, è gestito da Fondazione Aurora Onlus (Fondazione Telethon, Aisla Onlus, UILDM, Famiglie SMA, Policlinico e Università di Messina).

Oggi è riferimento in Sicilia e Calabria per migliaia di persone (oltre 4.500) che, grazie ad un team multidisciplinare altamente specializzato, trovano risposte alle loro domande, assistenza e cura. Il Centro è unico somministratore in Sicilia dei farmaci oggi prescrivibili per combattere l’atrofia muscolare spinale ed è centro esperto per la SLA. In questi quasi 8 anni di attività, NeMO ha coinvolto la comunità messinese in azioni di sensibilizzazione e raccolta fondi volte a sostenere progetti specifici costruiti intorno ai pazienti. L’emergenza sanitaria non può mettere in secondo piano le esigenze dei più fragili e delle persone che, come i pazienti di NeMO, devono periodicamente recarsi presso una struttura ospedaliera per controlli, trattamenti e terapie. L’attività del Centro ha quindi bisogno più che mai di sostegno.

Ed è per questo motivo che ha lanciato la campagna “ Le parole per dirlo”: un’occasione per i sostenitori di raccontare la loro esperienza al fianco del Centro, sfidando altri amici a fare lo stesso e trovare “le parole per dirlo”. In pochi giorni, sui social network, sono comparsi più video realizzati da pazienti e loro familiari, sostenitori ed amici di NeMO SUD.

Tra loro i giornalisti:

Giuseppe Bevacqua;

Patrizia Casale;

Luciano Fiorino;

Marika Micalizzi;

Eleonora Urzì Mondo ( consulente di marketing e comunicazione), q uest’ultima ha persino lanciato la challenge al sindaco di Messina Cateno De Luca, all’assessore regionale sanità Ruggero Razza e al presidente commissione consiliare salute Giovanni Scavello.

Anche il visual della campagna è un dono. A disegnarla è stata la quindicenne messinese Alessandra Silipigni, studentessa del Liceo Artistico Statale “E.Basile”, mentre la grafica è di Maria Irrera, founder di Subversiva ADV, da sempre al fianco di NeMO SUD.

L’invito a chi vorrà partecipare è quello di inviare un videomessaggio alla casella di posta elettronica dedicata alla campagna… comunicazione.nemosud@centrocliniconemo.it.

Un piccolo gesto per Natale che, soprattutto in questo periodo così difficile, potrà rappresentare supporto fondamentale per NeMO SUD e per i suoi pazienti.