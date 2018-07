Capo Alì (ME): un distaccamento di materiale roccioso unito a terriccio, si è verificato questa mattina

Questa mattina all’altezza di Capo Alì, sulla Strada Statale 114 si è verificato il distaccamento di una rilevante porzione di materiale roccioso misto a terriccio. La frana accaduta, ha interessato la carreggiata stradale coinvolgendo anche una BMW che in quei momenti transitava nel luogo. Fortunamente non si sono avute conseguenze fisiche per le persone, se non uno stato di paura per il conducente del veicolo che è stato danneggiato. Sul posto sono intevenuti i carabinieri della locale Stazione ed i vigili del Fuoco.