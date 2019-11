Capo d’Orlando (ME): due le case a luci rosse, individuate dalla Polizia di Stato

Servizi specifici, effettuati nei giorni scorsi dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, hanno permesso l’individuazione di due appartamenti adibiti a case d’appuntamento nel comune orlandino. In entrambi i casi, infatti, due cittadine straniere, una di nazionalità dominicana, l’altra originaria dell’Ecuador, hanno dichiarato di esercitare l’attività di meretricio all’interno dei due immobili. I poliziotti sono quindi risaliti all’identità dei proprietari degli immobili per verificare l’avvenuta dichiarazione di ospitalità di un cittadino straniero presso la propria abitazione oltre che le eventuali responsabilità in ordine al reato di favoreggiamento della prostituzione.

Effettuati altresì servizi specifici di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti con l’ausilio di unità cinofile del Reparto di Catania. I controlli hanno interessato le aree maggiormente a rischio e quelle limitrofe agli istituti scolastici del Comune di Capo D’Orlando. Eseguite anche perquisizioni domiciliari che hanno portato al rinvenimento e sequestro di modiche quantità di marijuana.