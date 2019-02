Carla Zingaretti, 55 anni: la commerciante gentile, si è tolta la vita lunedi’ nella sua merceria Cugi Cugi

Carla Zingaretti, 55 anni, la commerciante gentile si è tolta la vita lunedi’ pomeriggio nella sua merceria Cugi Cugi, di via Pisacane a Senigallia in Provincia di Ancona.

Era un negozio, che amava fino ad avere da poco raggiunto e festeggiato il traguardo dei trent’anni di attivita’. Si è trattato di un gesto incomprensibile per i componenti della sua famiglia. Come sempre, anche l’11 febbraio si è recata al lavoro e nulla aveva fatto temere al marito ed al figlio che lei potesse compiere un simile gesto. I congiunti aspettavano che rientrasse a casa per cena, sebbene fosse in ritardo inizialmente non hsnno dato peso a questo.

Poco dopo, dato che non rispondeva al telefono, il figlio ha deciso di andare a controllare. Dato che la porta del negozio era chiusa dall’interno, ha contattato la Polizia. In un primo momento, il orimo pensiero, è stato che potesse essere caduta o avesse avuto un malore, ma una volta entrati nell’esercizio commerciale una drammatica scoperta non ha lasciato scampo ai presenti.

Un disperato tentativo di soccorrerla, non ha avuto seguito visto che il medico legale giunto poco dopo sul luogo accertato che il decesso risaliva ad alcune ore prima.

Effettivamente, il locale non andava molto bene, quindi spesso Carla si sfogava, una circostanza che potrebbe averla delusa e segnata indelebilmente, anche se la famiglia non aveva problemi economici.

Paolo Mazzarini, il marito è titolare dei Bagni Gabbiano sul lungomare Mameli, La salma della Zingaretti è stata restituita subito alla famiglia che ha fissato i funerali, i quali sono stati celebrati oggi alle ore 13 nella parrocchia della Pace, che la commerciante, residente poco lontana, era solita frequentare.