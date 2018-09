Carlo Cucinotta, direttore di messinaweb.tv, ha intervistato il sindaco di Messina Cateno De Luca [Video]

Il direttore di messinaweb.tv, ha intervistato il sindaco di Messina, l’onorevole Cateno De Luca. Il primo cittadino, come si evince dal colloquio intercorso ed è testimoniato dal filmato, sembra avere accantonato il proposito dimettersi a fine mese con la prospettiva di tornare alle urne ad aprile 2019.

Cucinotta, ha chiesto al primo cittadino: “da quello che ho capito, è probabile che a ottobre ci potremo rivedere quì?”.

E De Luca, ha risposto: “ma assolutamente si. Oggi abbiamo avuto questo confronto col Gruppo anche di LiberaMe. E io ho ritirato, a seguito di questo confronto la nostra proposta di modifica del Regolamento proprio perchè ho visto quello che anche il Gruppo di LiberaMe, ma mi risulta, perchè mi è stato riferito che già su quella controproposta comincia a esserci una ampia condivisione”.

“E quindi siccome quì non c’è la necessità di mostrare i muscoli e di dimostrare chi è il più forte, io molto serenamente, ho ritirato già la nostra proposta perchè la controproposta di LiberaMe mi sembra equilibrata e quindi preferisco che siano i consiglieri comunali a portare avanti e a completare un percorso che noi abbiamo in modo forte chiesto che si facesse in tempi brevi. Ecco la dimostrazione da parte nostra, che non c’è assolutamente un atteggiamento da questo punto di vista condizionante, ma semplicemente l’esigenza di porre un tema, affrontarlo e risolverlo”.