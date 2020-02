"I RISULTATI DEGLI ESAMI SONO ATTESI NON PRIMA DI SABATO"

Caso sospetto coronavirus…, la direzione del GOM di Reggio Calabria: “condizioni cliniche buone, per la 36rnne di Taurianova ricoverata da mercoledi’ dopo aver accusato un malore al termine del suo viaggio in Cina ed il rientro in Italia”.

Dall’Ospedale Bianchi Melacrino Morelli, concludono la nota ricordanfo che: “si attendono i risultati degli esami non prima di domani”.