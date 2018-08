Catania: da ieri sera alle 23.30, la nave Diciotti si trova al Porto di Levante con 177 migranti a bordo

21 agosto 2018 – E’ arrivata ieri sera alle ore 23.30 al Porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con 177 migranti (dei quali 28 sono minori non accompagnati) a bordo soccorsi tra il 15 ed il 16 agosto scorsi in acque territoriali SaR (Search and Rescue) di Malta, inizialmente erano in 190.

Otto di loro, come ha raccontato il corrispondente di Rai News Pino Finocchiaro ad Agorà Estate il programma di Rai3 condotto da Monica Giandotti, sono stati fatti sbarcare a Lampedusa per ragioni sanitarie ed hanno dichiarato alla magistratura di essere stati scortati fino al limite della zona di competenza italiana in uno specchio d’acqua maltese. Ora l’emergenza non è finita, resteranno in Italia o verranno accolti in Europa? In questo momento, è garantita loro la massima assistenza, essendo stati ben rifocillati. Il comandante dell’Unità navale ha ordinato l’assetto di navigazione, ovvero pronti a salpare in qualsiasi momento.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha detto che l’Italia non poteva accogliere queste persone, esortando a trovare una soluzione europea, altrimenti i nuovi arrivati sarebbero dovuti ritornare in Libia.

Allo Scalo di Levante è presente personale di: “carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, ma nessun volontario di organizazzioni umanitarie o funzionari della Prefettura”.