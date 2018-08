IERI SERA HA TROVATO IL TRAM, NEL SUO ASPETTO PIU' NEGATIVO, LE VETTURE CHE NON CIRCOLANO A CAUSA DELLA PIOGGIA ED IN MERITO HA AFFERMATO: "CONFERMO CHE PROVVEDERO' ALLA SUA ELIMINAZIONE"

Ieri sera il sindaco di Messina Cateno De Luca, ha incrociato sul proprio cammino una vettura traviaria protagonista di uno dei suoi aspetti più negativi di questi 15 anni di presenza del mezzo di trasporto fra le vie cittadine, ovvero l’acqua che ne ferma la normale circolazione.

Ed in merito De Luca, su Facebook ha scritto: “evviva il tram! Confermo che provvederò alla sua eliminazione! Viale Libertà in prossimità di viale Giostra! Come piove il tram si ferma”.