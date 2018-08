Cateno De Luca (ME – sindaco): “Io non so, quanti sono i veri ammalati o inabili o invalidi a certe mansioni della nostra dotazione organica”

Il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, in partenza questa mattina per Palermo, non si è sottratto dall’onere di spiegare pubblicamente quanto avvenuto ieri, allorquando sono state compiute alcune verifiche in una delle aziende comunali.

De Luca, in un video postato sulla sua pagina Facebook evidenzia: “io non so, quanti sono i veri ammalati o inabili o invalidi a certe mansioni della nostra dotazione organica o in quella delle Società partecipate. So soltanto che ho chiesto a tutti i presidenti e ora lo faremo anche all’interno del Palazzo municipale, un riaccertamento della situazione. E ieri, su dieci visite disposte per quanto riguarda degli ex autisti dell’Atm che risultavano inidonei alla mansione, invece magicamente sono risultati idonei”.

Ed ancora avviandosi alla conclusione del suo discorso, il politico specifica: “nonostante forse, perchè era da molti anni che ormai erano dentro gli uffici e quindi saranno guariti. Non ci sto a questo tipo di situazione e non accetto neanche che ad una certa età mi si opponga che non si possono fare certi lavori. Anche perchè, non capisco cosa significa che all’età di 50 o 55 anni non si è più buoni per lavorare. Ma il 27 arriva anche per loro. Ed oggi, si rimane nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni. Anche questa, è una azione che noi porteremo avanti perchè non è pensabile che ci ritroviamo tante risorse umane che oggi non vengono utilizzate secondo quella che è la destinazione della loro assunzione o secondo quelle che sono le esigenze dell’Ente”.