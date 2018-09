Cateno De Luca (Palazzo Zanca – ME): “Basta con le lungaggini, sul progetto Capacity”

Riunione sul bando Periferie progetto Capacity che prevede un finanziamento complessivo sulle azioni dedicate alle residenze di 20.400.000,00 euro alla presenza: “del sindaco on.le Cateno De Luca, dell’ass.re Carlotta Previti (risorse extrabilancio), dell’ass.re alle pol. della casa Alessandra Calafiore, del dott. Giovanni Bruno (rup Capacity), del dott. Bertino (responsabile monitoraggio), dell’arch. Tripodo (rup azioni immateriali), dell’ing. Leotta (rup azioni materiali), dell’ing. Signorelli (dirigente politiche casa) e dell’ing. Mellini (valutatore immobiliare Capacity”.

La riunione ha avuto l’obiettivo di monitorare l’avanzamento fisico e procedurale delle azioni inerenti l’acquisto immobili e la realizzazione del condominio e delle casette sperimentali. A tal fine è stato dato mandato al rup dott. Bruno di fissare il termine di 30 gg per chiudere l’istruttoria delle graduatorie delle istanze di acquisto immobili e per terminare la valutazione finanziaria da parte dell’Istituto erogatore di una parte del mutuo cosi da stipulare i contratto d’acquisto entro il 25 ottobre.

Tale operazione deve necessariamente essere coordinata con le azioni e i tempi previsti dalle ordinanze contingibile e urgenti per lo sgombero e la demolizione delle strutture abitative che insistono in ambito risanamento entro il termine del 31 ottobre.

Nel dettaglio si tratta di 61 alloggi per famiglie di Fondo Saccà, 71 alloggi per famiglie di Fondo Fucile, 26 alloggi sperimentali per le famiglie di fondo Saccà. Si tratta di due azioni: acquisto con partecipazione del 20% dell’assegnatario; locazione con fondi del finanziamento e locazione a canone sociale. Gli aventi diritto in graduatoria sono 61 Fondo Saccà e 120 Fondo Fucile.

Ecco i dettagli:

1. Il 18 settembre delibera di giunta che assegna i seguenti termini;

A. Entro il 28 settembre le famiglie in graduatoria devono optare se vogliono l’immobile in proprietà con la loro compartecipazione del 20% oppure in locazione a canone sociale;

B. Entro il 28 settembre la banca deve chiudere istruttoria per le famiglie che vogliono fare l’acquisto dell’immobile;

C. Entro il 25 ottobre bisogna chiudere con la stipula di tutti i contratti di acquisito e di locazione.