Cateno De Luca, primo cittadino di Messina, è stato costretto a specificare che in atto non percepisce l’indennità di sindaco

Il primo cittadino (ed onorevole all’Ars) peloritano Cateno De Luca, è stato costretto a precisare con un post pubblicato su Facebook: “non sto prendeno lo stipendio di sindaco di Messina”.

Per continuare poi in tali termini: “pubblico questa nota di rinuncia all’indennità di sindaco per rispondere a qualche gionalista deficiente del quotidiano on line messinaoggi.it che ha pubblicato l’ennesimo articolo diffamante dal titolo… -De Luca non rinuncia alla doppia indennità da deputato e da sindaco-“.

Di seguito la mia lettera di rinuncia all’indennità di sindaco di Messina.