Cateno De Luca, sindaco di Messina: “Che fine farà la mucca?”

Lo scrive Cateno De Luca, il sindaco di Messina, sulla sua pagina Facebook: “che fine farà la mucca?”.

Comunque le cose sono andate così: “la mucca vagante in città, è stata presa in carico al Comune ed è stata affidata ad azienda certificata che ne curerà lo stato di benessere fino a domani. Già da subito, è stata avviata la collaborazione tra la Polizia Municipale e Metropolitana che, in collaborazione con la Messinaservizi ed Amam, hanno consentito di prelevare l’animale dal territorio e bonificare i luoghi. L’assessore Minutoli, ha già preso contatti con numerose associazioni che hanno manifestato la volontà di adottare l’animale. Ricordiamo che l’abbattimento eventuale, sarebbe dovuto seguire solo a seguito di specifica ordinanza sindacale che questa amministrazione NON ha emesso. Attendiamo quindi gli esiti dei controlli sanitari a cura dei medici dell’Asp e provvederemo, in base alle risultanze mediche, a consegnare l’animale per il suo destino. Auguriamo lunga vita alla mucca! Tanto si doveva, onde evitare che qualche omonimo onorevole continuasse a speculare pure sulla mucca”.