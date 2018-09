Cateno De Luca sindaco di Messina (non si sa per quanto tempo ancora), ed il suo pensiero condensato in un filmato [Video]

Cateno De Luca, sindaco di Messina (non si sa per quanto tempo ancora) ha condensato il suo pensiero su quanto accaduto giovedì in Consiglio Comunale, in un filmato pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Ecco, cosa dice: “lo scontro che si è consumato in Consiglio Comunale, tra me e l’intero Consiglio Comunale per quanto riguarda la questione del Risanamento e la costituzione dell’Agenzia per il Risanamento della Città di Messina e la dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale ed abitativo non è… guardate un semplce scontro politco. Ma pone, all’attenzione della Città, due modelli antitetici di come si intende la politica. Per me la politica, è pensiero azione e risultati in tempi celeri”.

“Per qualcuno ancora, la politica è pensiero discussione e forse poi azione in tempi anche spesso incompatibili con quelle che sono le aspettative di una Città che è in ginocchio. Io non posso accettare di essere imbrigliato nei tempi di consiglieri comunali che svolgono il ruolo come secondo o terzo lavoro. Che partecipano alle riunioni e convocano i consigli comunali all’orario classico del dopolavoro. Io sono il sindaco di Messina e con la mia Giunta abbiamo la responsabilità di far tornare alla normalità la Città in tempi brevi. Questa è la questione di fondo”.

“Noi abbiamo consegnato tutta la documentazione riguardante l’Agenzia e tutte le delibere per risolvere definitivamente questa problematica, il 10 di agosto a tutti i capigruppo. Di conseguenza, non accetto neanche che ancora ci sia qualche affermazione riguardante ai tempi. I tempi, li dettiamo noi. Noi, siamo l’Amministrazione che la Comunità ha scelto. Il Consiglio Comunale, vuole fare politica invece. Vuole giustificare la sua esistenza con riti che sono incompatibili con la situazione di drammaticità della Città…”.