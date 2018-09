Cateno De Luca (sindaco di Messina): “Sedicesima Autorità di Sistema”

Ringrazio il Governo per aver cancellato l’ulteriore torto subito dalla Città di Messina in merito all’accorpamento dell’autorità portuale di Messina con quella di Gioia Tauro. Con la creazione della Sedicesima Autorità di Sistema la nostra Città con il suo Porto potrà continuare a svolgere quel ruolo baricentrico delle strategie euro mediterranee.

Finalmente potranno essere spesi gli oltre 100 milioni di euro della nostra Autorità per riqualificare tutte le aree demaniali con gli investimenti previsti nel piano regolatore portuale che stiamo seguendo passo passo per ottenere la relativa approvazione entro fine settembre dalla commissione via regionale.