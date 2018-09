Cateno De Luca (sindaco di Messina), sugli ex assessori De Cola e Signorino: “Padre perdonali perché non sanno quello che hanno fatto e non sanno quel che dicono”

"IO AL LORO POSTO ALMENO PER PUDORE, TACEREI PER SEMPRE"

Cateno De Luca, onorevole e primo cittadino di Messina, ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook dal titolo: “Padre perdonali perché non sanno quello che hanno fatto e non sanno quel che dicono”.

Quanto scritto si riferisce a due ex componenti della Giunta Accorinti e De Luca prosegue affermando: “domenica 30 settembre dalle ore 18:00 in piazza Duomo sarà distribuita la copia della relazione di inizio mandato del sindaco De Luca nell’ambito di un comizio di inizio mandato o di fine mandato (attendiamo in merito le determinazioni del Consiglio Comunale)”.

“Da quel momento apriremo il confronto con tutti iniziando dalle organizzazioni sindacali e della Associazione di categoria degli industriali e degli imprenditori medio piccoli”.

“Se il buon De Cola e Signorino e sodali vogliono un dibattito pubblico sul contenuto della nostra relazione (frottole di De Luca), noi saremo ben lieti di concederlo. Io al loro posto almeno per pudore tacerei per sempre”.