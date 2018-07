Cateno De Luca (sindaco – ME): “Da mesi, che non si pulisce in piazza XX settembre ed in via Borelli”

Cateno De Luca il neo sindaco di Messina, sulla sua pagina Facebook ha raccontato: “da mesi che non si pulisce in XX settembre ed in via Borelli. Blitz mattutino. Gli anziani giocano a carte e lasciano i cartoni in giro”!

I giochi sono rotti da tempi immemori: “perché qualcuno non si adotta questa piazza? Noi facciamo fare un bel ciosco senza far pagare suolo pubblico. Ora ho lasciato l’assessore Dafne Musolino di presidio in attesa che arrivi il direttore generale di MessinaServizi. Intanto da oggi non si gioca più a carte e la Polizia municipale dovrà sanzionare i trasgressori. Quando tutti impareranno ad essere civili ed evitare di pisciare tra le panchine e nelle aiuole ne riparliamo”!