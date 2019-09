“Chi l’ha Visto?“: in diretta oggi, la puntata, fino alle ore 24.00

Ospite di “Chi l’ha visto?”, la trasmissione condotta da, in diretta questa sera su Rai3 fino alle ore 24.00, sarà Angela Lucanto, protagonista della storia vera a cui si ispira la fiction con Sabrina Ferilli “L’amore strappato”.

Dice Angela: «Mi hanno tolto ai miei genitori. Mio padre, accusato di violenze, è finito in carcere, innocente. Poi è stato assolto, ma io sono stata data comunque in affidamento e non sono potuta più tornare dalla mia famiglia!».

La conduttrice Federica Sciarelli prosegue quindi – date le premesse – con l’inchiesta su Bibbiano con nuovi documenti inediti e altre testimonianze per capire come il sistema tra assistenti sociali e giudici abbia permesso di strappare i bambini alle loro famiglie.

Nel corso della seconda puntata di “Chi l’ha visto?” si parlerà anche del giallo della morte di Annamaria, ex miss Campania, caduta dal terzo piano della sua casa in Calabria, dove era in vacanza col marito e altre coppie di amici. I genitori della giovane mamma non udente non credono alla versione del suicidio.

Probabilmente verrà ricordato Emanuele Ciaravolo, morto a soli 19 anni in un’incidente d’auto a Trapani. Si era rivolto alla trasmissione per capire le cause della morte del figlio Antonino, deceduto appena 24 ore dopo la nascita per un presunto caso di malasanità. Da oltre un anno, assieme all’ex compagna, stava cercando di conoscere la verità.