Chiarimenti…, delle disposizioni contenute nell’Ordinanza regionale dello scorso 17 maggio

Alla luce della Circolare della Protezione Civile n. 19 pubblicata oggi, 23 maggio 2020, l’Assessore Dafne Musolino esprime soddisfazione perché trova piena conferma la interpretazione che l’Amministrazione aveva dato in merito alla apertura nei giorni festivi per le attività di ristorazione che comprendono, così come aveva interpretato l’Assessorato comunale, i panifici. Inoltre, sempre sulla scorta del chiarimento fornito con la detta circolare, si prende atto che nella giornata di domenica e nei festivi potranno anche svolgersi i mercati bio in considerazione della “omogeneità contenutistica” della loro attività con quelle della ristorazione e dei tabacchi per la particolarità del loro lavoro.

“Trova dunque piena attuazione – ha evidenziato l’Assessore Musolino – l’Ordinanza Sindacale con la quale il Comune ha autorizzato per i due mercati bio lo svolgimento nelle giornate di sabato per il recupero delle giornate di domenica del mese di aprile in cui non è stato possibile consentire la detta attività e delle domeniche nelle quali, per quanto finalmente chiarito dalla Protezione Civile, potranno svolgersi i mercati bio del contadino”.

L’Assessore conclude esprimendo compiacimento per il contenuto della circolare che conferma dunque il corretto operato dell’Amministrazione che, dall’avvio della fase 2, si è immediatamente adoperata per consentire la ripresa in sicurezza delle attività che erano state sospese o limitate, pur sempre nel rispetto primario delle norma di sicurezza a tutela della salute pubblica.