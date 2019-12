Christmas for Children: Progetto creato dalla D9 Srl, Azienda del Gruppo Di Martino. L’iniziativa, prevede un tour dei reparti pediatrici di alcuni ospedali della Sicilia… Taormina, Catania, Palermo, Caltanissetta e Enna nei quali saranno portati dei doni ai bambini ricoverati.

La prima tappa che avverrà il 16 dicembre alle 16.30 toccherà al reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina con a capo il Direttore Generale dell’ASP di Messina Dott. Paolo La Paglia dove arrivera’ Babbo Natale donando oltre a giochini, cioccolatini e beni di prima necessita’, donati dal Gruppo Arena, n. 2 mini car giocattolo dotate proprio di ogni comfort, telecomando, marcia e retromarcia, ma anche fari a led e display elettronico oltre al lettore mp3 per la musica, donati dal Cav. Angelo Di Martino presidente del gruppo Di Martino/COMER SUD S.p.A per consentire ai bambini un tragitto dal Reparto al blocco operatorio meno traumatico, così da rendere il percorso come un gioco ed evitare il trasferimento in barella o sedia a rotelle, riducendo l’ansia nei bambini e il distacco dai genitori. Madrina di questa tappa la Docente Irene Puzzo che si è interessata al Progetto unendosi al D9 e segnalando questo specifico reparto, attenzionando le emozioni dei bambini ricoverati in questa struttura di grande eccellenza del mediterraneo e della vicina Calabria.

Un pick up Nissan, fornito dal genera Manager di Comer Sud Davide Di Martino, è stato allestito con una scenografia natalizia itinerante e girerà le città siciliane portando i proventi avuti dagli sponsor nei reparti di pediatria degli ospedali sopra citati.

Partners del Progetto: Comer Sud SpA, F.lli Di Martino, Federico II Palace Hotel di Enna, Gruppo Arena, Autodromo di Pergusa. Il Cav. Angelo Di Martino (presidente del Gruppo Di Martino) e Paolo Di Venti (CEO della D9 Srl) sono i due fautori del progetto, che tramite la D9 intraprenderanno il tour con la madrina Irene Puzzo, da Enna arriveranno a Taormina il 16/12/2019 alle ore 16.30. in tale occasione sara’ presente il Direttore generale dell’ASP 5 Dott. Paolo La Paglia, il primario della cardiochirurgia pediatrica del S. Vincenzo di Taormina Dott. Sasha Agati con tutta l’equipe medica e paramedica, la presidente del comitato genitori Caterina Rizzo.

Un Progetto che vuole i bambini come protagonisti di questo Natale affinchè si possa attenzionare meglio il reparto di cardiochirurgia pediatrica del S. Vincenzo di Taormina che attraverso le loro cure riescono a riportare il sorriso alle famiglie dei bambini ricoverati.