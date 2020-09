“Ci vediamo tutti in piazza Giovanni Falcone 1 a Velletri, oggi 18 settembre 2020 a partire dalle ore 11, di fronte al Tribunale Ordinario per sostenere a gran voce Francesco Carbone, l’avv. Virginia Cerullo ed Ennio Bonadies dell’Associazione Governo del Popolo Aps nella battaglia che stanno affrontando per tutti contro tutte le Mafie”. Lo hanno scritto su Facebook nelle scorse ore, i sostenitori del presidente del sodalizio associativo [costituito nel luglio del 2018 a Villafrati (PA)] in vista della Udienza iniziata alle ore 12.

Nel testo vi e’ specificato infine: “non lasciamoli da soli… accorriamo in massa per dargli man forte”.