Cinzia La Spada (cittadina di Messina): “La salita Ogliastri, dopo il passaggio della fibra da parte di non si sa chi…”

Cinzia La Spada, una cittadina di Messina, spiega così, la particolare giornata odierna: “la via salita ogliastri dopo il passaggio della fibra da parte di non si sa chi… è letteralmente sprofondata… ma non bastava, perché Amam? da qualche giorno posa la tubatura et voilà oggi gli abitanti non hanno pranzato e non si son potuti nemmeno lavare”.

“Fino ad ora Italgas sul posto, siamo senza gas da stamattina Vergogna… voglio sapere chi ha eseguito i lavori della fibra abbandonando tutto in queste condizioni per non parlare della fogna al Forte che esce da un immobile ex esercito, i cinghialii che pascolano li sono più puliti e più intelligenti”.