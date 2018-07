Città metropolitana di Messina: approvato, lo schema di accordo di programma

E’ stato approvato, nel corso di una riunione svolta stamane a Palazzo dei Leoni tra il sindaco metropolitano on. Cateno De Luca e i responsabili per l’attuazione del Masterplan, lo schema di accordo di programma tra la Città metropolitana di Messina e i raggruppamenti di Comuni che intendono proporre progetti inerenti ad interventi infrastrutturali di area vasta con particolare riferimento ad assi viari intercomunali. Il protocollo darà la possibilità di realizzare un gruppo di progetti che possano trovare copertura nell’ambito del Masterplan o in altre linee di finanziamento; si tratta di un’importante opportunità per l’intero territorio, favorita dalla recente proroga dei termini che ha fissato al 31 dicembre 2021 l’avvio delle opere finanziate dal Masterplan.

Le coalizioni di Comuni avranno modo di proporre progetti strategici che dovranno essere redatti attraverso le regole di trasparenza contenute nell’accordo di programma approvato stamane e realizzerà una sorta di sana concorrenza tra i vari enti locali che dovranno rispondere con tempestività ad una funzionale azione di programmazione e progettazione che eviti, come in passato, che si perdano linee di finanziamento utili alla crescita del l’intero territorio metropolitano.

Nel documento approvato stamane è stabilito che il termine conclusivo per la presentazione dei progetti definitivi da parte dei Comuni è fissato al 30 dicembre 2019, data utile per permettere alla Città Metropolitana di Messina di poter adottare le azioni richieste e poter, quindi, convocare la Conferenza dei servizi e, successivamente, poter procedere con la progettazione esecutiva. Il sindaco metropolitano on. De Luca ha sottolineato che le proposte delle singole coalizioni non avranno rimborso spese da parte della Città Metropolitana che si farà carico del progetto esecutivo e ne sarà la stazione appaltante.