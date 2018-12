Clara Crocè (Fp Cgil – Sicilia): “Ricordiamo ai precari in servizio presso le ex Province, quanto previsto dalla l.r. 27 del 2016”

La Fp Cgil ricorda ai precari in servizio presso le ex province quanto previsto dall’art. 3 comma 18 della l.r. 27 del 2016. che: “nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A. nelle more dell’avvio del processo di stabilizzazione dell’Ente di provenienza”.

La Fp Cgil, ha più volte richiesto al Governo regionale di posticipare il termine per la presentazione delle domande al 31/12/2019. L’Assessore alle Autonomie Locali ha assunto l’impegno che tale modifica dovrebbe essere contenuta nella legge di approvazione della finanziaria regionale. La legge di stabilità regionale non sarà votata al 31 dicembre 2018. Il Governo regionale, pertanto, dovrà ricorrere all’esercizio provvisorio. Nelle more la Fp Cgil, solo a titolo precauzionale, invita i precari in servizio presso le ex province e presso gli Enti che non hanno presentato alcun piano di stabilizzazione a inviare la richiesta alla Resais. Un paracadute, nel caso in cui la norma di modifica non dovesse essere approvata dall’Ars. La linea è stata concordata nel corso della riunione, tenutasi per la proroga dei contratti per le ex province tra la la Fp Cgil Sicilia e l’assessore Grasso.

In merito al funzionamento della stessa è stato più volte concordato sia con l’assessore che con il dirigente Generale del Dipartimento Autonomie Locali che sarà avviato il confronto con le OO.SS. e successivamente diramata apposita circolare.