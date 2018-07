Claudio Amendola (Roma): “Mio padre mi ha insegnato prima di tutto, ad arrivare in orario” [Video]

11 luglio 2018 – Claudio Amendola, è stato intervistato a Sabaudia dall’inviata de “La Vita in Diretta Estate” (il programma di Rai1 che tiene sempre compagnia anche durante questa stagione), curato da Ingrid Muccitelli e Gianluca Semprini.

Amendola, ha riferito: “arrivare in orario, imparare il rispetto degli altri, del lavoro degli altri no. Quando uscii di casa, la prima volta per andare a girare il mio primo giorno del lavoro da attore, mio padre mi disse… ricordati che là ci sono cento persone che lavorano solo per la faccia tua. E questo m’ha fatto ragionare abbastanza”.