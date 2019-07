Colonia di topi a Camaro (Messina), l’assessore Massimiliano Minutoli fa le sue precisazioni

A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal consigliere della III^ Circoscrizione Alessandro Geraci e pubblicate in un articolo di una testata online in merito ai recenti interventi di derattizzazione e deblattizzazione che hanno interessato il territorio comunale ricadente nella III^ Circoscrizione, ponendo dei dubbi sulla loro esecuzione per la presenza di una colonia di topi a Camaro Inferiore, l’assessore agli Interventi Igienico Sanitari Massimiliano Minutoli precisa che: “per debellare la presenza di colonie di topi occorre effettuare più passaggi nei luoghi infestati e che tali attività e modalità di intervento sono già state preventivamente programmate”.

“Il servizio in questione è svolto dalla ditta Sogeman con la direzione ed il controllo del Dipartimento comunale Ambiente e Sanità e sotto l’attenta regia del mio assessorato con delega agli interventi igienico sanitari. È comunque doveroso rinnovare un invito alla cittadinanza per sensibilizzarla ad evitare di abbandonare rifiuti di ogni genere nell’ambiente, con la creazione di micro-discariche, che favoriscono il proliferare dei topi, oltre che rendere difficoltose le operazioni di debellamento e bonifica delle aree infestate”.