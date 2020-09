Combustione illecita di rifiuti: arrestato in flagranza di reato…, un 69enne reggino

Nell’ambito di un servizio di polizia finalizzato a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, l’uomo è stato notato dagli Agenti mentre, nei pressi della strada sterrata attigua ai mercati generali in località San Gregorio, scaricava dal proprio furgone una ingente quantità di rifiuti creando un grosso cumulo, cui dava fuoco. Gli operatori sono immediatamente intervenuti per fermarlo ed identificarlo, chiedendo l’ausilio dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme, e del personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per effettuare i rilievi del caso.

L’intervento dei poliziotti ha permesso di evitare più gravi conseguenze per la salute pubblica, dovute al pericolo cagionato dalle esalazioni per gli abitanti delle abitazioni limitrofe, e dall’inquinamento delle acque della fiumara che scorre in quella zona.

#essercisempre