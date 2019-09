Come concordato nel corso del precedente incontro svoltosi il 12 agosto scorso, si è nuovamente riunito in Prefettura il Comitato Operativo per la Viabilità al quale hanno partecipato, oltre ai componenti (appartenenti a Prefettura, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco), anche l’Assessore del Comune di Messina Dafne Musolino, unitamente al Dirigente del Dipartimento Mobilità Urbana e al responsabile del Corpo di Polizia Municipale, e i rappresentanti della Polizia Metropolitana, del Consorzio Autostrade Siciliane, della società Caronte & Tourist e dell’impresa esecutrice dei lavori.

Nell’occasione, è stata esaminata la proposta formulata dal C.A.S. e dall’impresa appaltatrice TOTO S.p.A. Costruzioni Generali che, in relazione al prossimo avvio degli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico del Viadotto Ritiro, hanno sottoposto all’attenzione del COV l’ipotesi di realizzare, in contemporanea, le due carreggiate autostradali al fine di ridurne i tempi di esecuzione. Tale soluzione comporterà l’inibizione del traffico autostradale sul citato viadotto ai mezzi provenienti da Palermo e diretti verso il Boccetta per un periodo che, prevedibilmente, andrà dal prossimo mese di ottobre al successivo mese di giugno. I predetti veicoli dovranno pertanto lasciare l’autostrada a Giostra, per poi girare attorno alla nuova rotatoria – che sarà realizzata sull’omonimo Viale a ottobre – e riprendere la carreggiata autostradale attraverso l’ingresso dello stesso svincolo di Giostra.

In tal modo il flusso veicolare bypasserà il tratto di viadotto oggetto degli interventi di smontaggio. A conclusione dell’incontro i componenti del COV hanno valutato positivamente la soluzione sopra prospettata tenuto conto che comporta un impatto minore sulla complessiva circolazione veicolare rispetto al progetto originario in quanto la corsia autostradale di destra potrebbe essere utilizzabile entro il mese di giugno 2020, entrambe le carreggiate potrebbero essere pienamente efficienti prima dell’estate 2021 e, nel contempo, si eviterà la chiusura contemporanea degli svincoli di Giostra e Boccetta, che avrebbe pesantissime ripercussioni sull’intera viabilità cittadina.