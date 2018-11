Come da tradizione, si è svolta al Gran Camposanto di Messina la commemorazione dei defunti

Il Gran Camposanto di via Catania a Messina, stamane ha ospitato come da tradizione la celebrazione eucaristica officiata dall’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla in occasione della commemorazione dei defunti. Come ogni anno, alla messa erano presenti oltre ai tanti fedeli anche i componenti dell’Amministrazione Comunale, ovvero il sindaco Cateno De Luca e l’assessore al ramo Massimo Minutoli in prima fila tra le Autorità.

Diverse anche le pattuglie di carabinieri, Polizia Municipale, le ambulanze ed i mezzi della Protezione Civile (afferenti al Nucleo Diocesano), così come previsto dal programma dell’Amministrazione De Luca stilato ad hoc per la giornata di oggi. Durante l’omelia, monsignor Accolla ha voluto sottolineare l’importanza di essere lievito della Comunità. La Pubblica Amministrazione non ha cuore, ma il vero cuore siamo tutti noi che la componiamo. E solo noi, possiamo far si che il prossimo in particolare gli ultimi possano essere sempre al centro dell’attenzione politica.