“Complimenti a Lucio D’Amico”! A dirlo in un post su Facebook e’ l’ex onorevole di Messina, Beppe Picciolo.

Picciolo, scrive ancora: “non servirà certamente il mio -endorsement- al Direttore, ma sento il piacere di farlo pubblicamente. Compie una analisi lucida e reale della vicenda messinese ed anche lui, oggi, utilizza il ramoscello di ulivo intinto nell’inchiostro per scrivere il pezzo al posto della penna”.

“Bene molto bene! Solo da una reale pax augustea tra forze politiche e sociali, tra stampa e social, tra Amministrazione e Dipendenti onesti (stragrande maggioranza in verità!)… potranno ricrearsi le condizioni per una rinascita di Messina e del suo territorio. Ma dovra’ essere una volontà concreta e non a giorni alterni. Dovrà essere lo spirito di gruppo a prevalere invece che gli interessi dei singoli. E soprattutto dovrà esserci reciproca fiducia e stima (entrambe da ri-conquistare bilateralmente!!). Difficile? Di più!! Ma non impossibile! Intanto bravo Lucio”.